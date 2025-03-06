Das Quäntchen mehr Geschmack: Fleischgerichte vom RindJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.03.2025: Das Quäntchen mehr Geschmack: Fleischgerichte vom Rind
Roastbeef, Rinderfilet und Rindfleischsalat - drei Klassiker der Rindfleischküche, die dank kleiner Küchen-Tricks zu wahren Highlights werden. Wie das gelingt, zeigt Lilian Schumann, eine der besten Chefköchinnen Deutschlands, in der neusten Episode von "Das Quäntchen mehr Geschmack". Für Lili liegt die höchste Kunst des Kochens nicht darin, immer ausgefallenere Food-Kreationen zu erfinden. Vielmehr will sie allseits bekannte Rezepte in geil zubereiten, wie sie selbst sagt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
