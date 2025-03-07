Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Essen über den Wolken: Dirk Hoffmann testet die besten Dubai-Küchen!

Kabel Eins
Folge vom 07.03.2025
Essen über den Wolken: Dirk Hoffmann testet die besten Dubai-Küchen!

Essen über den Wolken: Dirk Hoffmann testet die besten Dubai-Küchen!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.03.2025: Essen über den Wolken: Dirk Hoffmann testet die besten Dubai-Küchen!

43 Min.
Ab 12

Das höchste Restaurant der Welt, der beste Koch in ganz Nahost und eine Chefköchin, die Dirk Hoffmann Küsschen gibt. Unser Chefkoch wird in Dubai mit orientalischen Gerichten verwöhnt. Essen wie aus 1001 Nacht gibt es buchstäblich im Himmel. Über den Wolken, im höchsten Gebäude der Welt Burj Khalifa befindet sich das welthöchste Restaurant At.Mosphere. Wie schmeckt ein kulinarischer Höhepunkt im 442 Metern Höhe?

