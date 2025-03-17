Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Schnäppchen oder Risiko? Daniel Güldner prüft Rabatte von abgelaufenen Produkten

Kabel EinsFolge vom 17.03.2025
Schnäppchen oder Risiko? Daniel Güldner prüft Rabatte von abgelaufenen Produkten

Schnäppchen oder Risiko? Daniel Güldner prüft Rabatte von abgelaufenen ProduktenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.03.2025: Schnäppchen oder Risiko? Daniel Güldner prüft Rabatte von abgelaufenen Produkten

42 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Abgelaufene Wurst, Halloween-Brause, kaputte Kekse oder Weihnachtsartikel, die sich nicht verkauft haben. Und das alles viel, viel günstiger als der Normalpreis. Einige Onlineshops haben sich auf so etwas spezialisiert. Aber was kriegt man für weniger Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Check.

Alle verfügbaren Folgen