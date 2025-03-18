Kulinarische Weltreise: Achim Müller sucht das Messe-Topgericht!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.03.2025: Kulinarische Weltreise: Achim Müller sucht das Messe-Topgericht!
43 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren über 60 Länder ihre Spezialitäten. Kultkoch Achim Müller futtert sich durch die Messehallen auf der Suche nach dem ultimativen Schmaus. Welches Land macht das Rennen?
