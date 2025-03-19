Pizza-Duell: Italiener vs. Deutsche – Wer macht die bessere Pizza?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.03.2025: Pizza-Duell: Italiener vs. Deutsche – Wer macht die bessere Pizza?
42 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Was können die Italiener am besten? Spaghetti, Pizza und Fußball – naja obwohl sich bei letzterem wohl die Geister scheiden - bei Pizza hingegen nicht…. Oder können Deutsche auch Pizza? Mal sehen was Italiener zu den „deutschen“ Pizza Kreationen von Michael Weber aus Lübeck sagen….
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins