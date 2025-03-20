Brick Toast Burger: Food-Hype oder Humbug?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.03.2025: Brick Toast Burger: Food-Hype oder Humbug?
42 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Der Brick Toast Burger: Ein gestapelter Burger in einem Kastenbrot. Ist das ein echter, neuer Food Hype auf Social Media oder doch nur Humbug? Profikoch Timo Hinkelmann probiert es nicht nur aus, sondern pimpt das Rezept auch noch.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins