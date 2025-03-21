Achims Food-Abenteuer: Imbiss-Tour auf dem Jamaica Market in Mexiko-StadtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.03.2025: Achims Food-Abenteuer: Imbiss-Tour auf dem Jamaica Market in Mexiko-Stadt
42 Min. Folge vom 21.03.2025 Ab 12
Achims größtes Food-Abenteuer kam unerwartet. Auf dem Jamaica Market in Mexico City trifft "Abenteuer Leben"- Chefkoch seinen mexikanischen Kollegen Daniel Silva. Gemeinsam planen die beiden eine Imbiss-Tour durch einen der größten Food-Märkte der Weltmetropole.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins