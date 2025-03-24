Stracciatella-Eis: Das süße Erbe aus BergamoJetzt kostenlos streamen
Enrico Panattoni erfand das Stracciatella-Eis in Bergamo aus übrig gebliebenen Schokoladen-Ostereiern. Heute stellt sein Enkel Niccolò das Rezept nach über 60 Jahren noch immer nach. Abenteuer Leben war vor Ort, um zu sehen, wie das sahnige Eis zubereitet wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Weiterentwicklungen und Varianten des Klassikers, die Eisexperten aus Rimini und Deutschland auf der SIGEP in Rimini verraten haben. Ein Film über Stracciatella gestern und heute.
