Kabel EinsFolge vom 25.03.2025
Folge vom 25.03.2025: Schnäppchenjagd auf vier Rädern: Die Kfz-Versteigerung in NRW

42 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Gebrauchtwagen zum Schnäppchen-Preis - das bietet die Kfz-Versteigerung der Oberfinanzdirektion von Nordrhein-Westfalen. Einmal im Monat kommen hier bis zu 100 Autos unter den Hammer, insbesondere ausgemusterte Behördenfahrzeuge und beschlagnahmte Luxuskarossen wie Porsche, Mercedes oder BMW. Doch wie groß ist die Chance einen Gebrauchtwagen günstig zu ersteigern? Und zu welchem Preis?

