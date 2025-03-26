Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 26.03.2025
43 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Schlemmen wie beim Italiener - aber @home! Lasagne, Spaghetti Bolognese und knusprige Pizza. Drei italienische Klassiker easy zu Hause nachgekocht und das für maximal 3 Euro je Portion. Mit den Tricks und Kniffen von Dirk Hoffmann kriegt das jeder hin!

