Kabel EinsFolge vom 01.04.2025
42 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Thomas Tanklay fährt jährlich 80.000 km, um im persönlichen Gespräch Restposten an Händler zu verkaufen. Markus Stoller betreibt mit seinen Schwestern einen der letzten Läden in Lichtenau und setzt ebenfalls auf den stationären Handel.

