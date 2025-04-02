Steakdöner: Gökhan Almaz setzt Fast-Food-TrendJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.04.2025: Steakdöner: Gökhan Almaz setzt Fast-Food-Trend
43 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Inmitten der beliebten Fast-Food-Kultur hat sich Gökhan Almaz mit seinem Imbiss einen Namen gemacht und präsentiert seinen neuesten Coup: den Steakdöner. Dieser hat nicht nur Fans der klassischen Variante überzeugt, sondern auch einige, die auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen sind. Er ist wortwörtlich in aller Munde.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins