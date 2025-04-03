Frühstück mal anders: Achim Müller testet fünf verrückte RezepteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.04.2025: Frühstück mal anders: Achim Müller testet fünf verrückte Rezepte
43 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Verrückte Videos gibt’s im Internet viele. Chefkoch Achim Müller testet 5 verrückte Frühstückgerichte. Nur skurril oder schmeckt das auch? Abenteuer Leben geht diesen Fragen nach.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins