Folge vom 04.04.2025
Mit gleich zwei Guinness-Weltrekorden kann der neu eröffnete Meryal-Wasserpark in Katar aufwarten. Hier steht zum einen die höchste Wasserrutsche der Welt: "Vertigo" startet rund 85 Meter über dem Meer - ein Highspeed-Erlebnis für Adrenalin-Junkies. 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha liegt das Rutschen Paradies der Extreme: Auf einer Halbinsel im Persischen Golf warten 69 Attraktionen, davon 53 Wasserrutschen auf Abenteuerlustige.
