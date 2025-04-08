Goldrausch in München: Was Ihr Schmuck wirklich wert ist und worauf es ankommtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.04.2025: Goldrausch in München: Was Ihr Schmuck wirklich wert ist und worauf es ankommt
43 Min. Folge vom 08.04.2025
Der Goldpreis erreicht Höchststände, und immer mehr Deutsche entscheiden sich, Schmuck, Zahngold und Kuriositäten zu verkaufen, in der Hoffnung auf eine fette Finanzspritze. Doch nicht jedes Schmuckstück hat den erhofften Wert, und nicht jeder Händler agiert fair. In der „Goldankaufstelle München“ fängt unsere Kamera die skurrilen Ereignisse eines ganzen Tages ein. Experten wie Gottfried Mitch erklären, worauf es beim Verkauf von Gold und Edelmetallen wirklich ankommt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
