Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.04.2025: DIY-Challenge: So wird deine TV-Wand zum Hingucker – auch ohne Handwerker-Talent
42 Min. Folge vom 10.04.2025
Die Challenge: langweilige Fernsehwand wird zum stylischen Hingucker! Und das Beste daran: die geile TV-Wand kann man selber machen, auch, wenn man nicht handwerklich begabt ist. Nena und Bogo machen‘s mit einer DIY-Anleitung aus dem Netz. Und wie weit man damit kommt, das checken wir heute: Wie gut funktionieren Anleitungen aus dem Internet?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
