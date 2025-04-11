Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.04.2025
43 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Kreuzfahrten boomen, doch ein neuer Trend setzt sich durch: Expeditions-Kreuzfahrten. Statt Pooldeck und Palmenstrand geht es in die eisige Wildnis, vorbei an Gletschern und der Heimat von Delfinen und Pinguinen. Abenteurer Daniel wagt den Selbstversuch und erlebt extreme Wetterbedingungen, beeindruckende Natur und überraschend feine Kulinarik. Lohnt sich das Abenteuer ans legendäre Kap Hoorn? Wir machen den Check!

