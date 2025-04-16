Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Urlaub für Spritgeld: Luka und Tobi in Albanien

Kabel Eins
Folge vom 16.04.2025
Urlaub für Spritgeld: Luka und Tobi in Albanien

Urlaub für Spritgeld: Luka und Tobi in AlbanienJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.04.2025: Urlaub für Spritgeld: Luka und Tobi in Albanien

43 Min.
Ab 12

Sonne tanken für den Preis einer Tankfüllung? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Unsere Reporter Luka und Tobi machen den Check und testen die Pauschalreise. Jackpot unter den Urlaubsschnäppchen oder entwickelt sich der Urlaubstraum zum Albtraum?

