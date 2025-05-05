Butter-Test mit Biss: Achim Müller packt die Küchengadgets ausJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.05.2025: Butter-Test mit Biss: Achim Müller packt die Küchengadgets aus
Folge vom 05.05.2025
Butter bei die Fische! Profikoch Achim Müller checkt heute Küchengadgets rund um die Butter! Was macht das Leben leichter, was ist Quatsch, und was bitte ist eine Buttermühle??
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins