Kabel EinsFolge vom 06.05.2025
42 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Ob bewährte Zelte in neuem Design, moderne mobile Toiletten oder das innovative SUP 3.0 – die Freizeitmesse f.re.e 2025 in München zeigt, was Aktivurlauber und Outdoorfans begeistert. Moderatorin Madita ist auf der Suche nach den spannendsten Trends und entdeckt dabei Altbekanntes mit frischem Twist und echte Neuheiten zum Staunen.

