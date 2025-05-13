Hot Dog reloaded: Die verrücktesten Rezepte aus dem Netz im Lecker-CheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.05.2025: Hot Dog reloaded: Die verrücktesten Rezepte aus dem Netz im Lecker-Check
43 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Haben Sie schon mal einen Potatoe Dog gegessen? Oder einen Toast Dog? Oder einen Egg Dog? Dann wird‘s vielleicht höchste Zeit! Unsere Lecker Checker Seraphine Kalze und Kimmo Wiemann haben das und mehr getestet: Kreative Hot Dog Rezepte aus dem Internet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins