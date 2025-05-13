Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hot Dog reloaded: Die verrücktesten Rezepte aus dem Netz im Lecker-Check

Kabel EinsFolge vom 13.05.2025
Hot Dog reloaded: Die verrücktesten Rezepte aus dem Netz im Lecker-Check

Hot Dog reloaded: Die verrücktesten Rezepte aus dem Netz im Lecker-CheckJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.05.2025: Hot Dog reloaded: Die verrücktesten Rezepte aus dem Netz im Lecker-Check

43 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Haben Sie schon mal einen Potatoe Dog gegessen? Oder einen Toast Dog? Oder einen Egg Dog? Dann wird‘s vielleicht höchste Zeit! Unsere Lecker Checker Seraphine Kalze und Kimmo Wiemann haben das und mehr getestet: Kreative Hot Dog Rezepte aus dem Internet.

Alle verfügbaren Folgen