Folge vom 14.05.2025: Die süßeste Rente Münchens: Omas backen für alle
43 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Kuchen schmeckt immer am besten, wenn ihn - na klar: die Oma gemacht hat! Das Projekt "Kuchentratsch" aus München hat sich diese Tatsache zu Nutze gemacht und beschäftigt ausschließlich Senioren zum Kuchen backen.
