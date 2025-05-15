Spargel-Fieber: Zwei Köche, ein SiegerrezeptJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.05.2025: Spargel-Fieber: Zwei Köche, ein Siegerrezept
42 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Spargelzeit gleich eintönig? Nicht mit unseren beiden Koch-Geheimwaffen Christian Henze und Semi Hassine! Die zwei sprühen vor kreativen Rezeptideen – und treten im ultimativen Kochduell gegeneinander an. Wer zaubert das bessere Spargel-Menü?
