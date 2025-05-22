Auf süßer Spur: Axel und Mario entdecken Italiens Trends auf der SIGEPJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.05.2025: Auf süßer Spur: Axel und Mario entdecken Italiens Trends auf der SIGEP
42 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Weltbäcker Axel Schmitt aus Franken und Eismacher Mario Bevacqua aus Krefeld begeben sich als Trendscouts auf die weltbekannte Eismesse SIGEP in Rimini. Für die Food-Experten geht es durch Berge von Gebäck und Gelato. Was gibt es Neues und welche Empfehlungen haben sie für 2025? Axel und Mario sind für Abenteuer Leben täglich auf der unterhaltsamen Suche nach den besten Trends für die süße Saison 2025!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins