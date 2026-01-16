Wie günstig geht Bali?: Luxusurlaub vs. Spartrip im InselvergleichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.01.2026: Wie günstig geht Bali?: Luxusurlaub vs. Spartrip im Inselvergleich
42 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Bali - die Trauminsel im Indischen Ozean, berühmt für weiße Strände, sattgrüne Reisterrassen und eine faszinierende Kultur. Doch wie viel kostet das Paradies wirklich? Die "Abenteuer Leben"- Reporter Tobi und Nick wollen es genau wissen und starten ein ungewöhnliches Experiment: Urlaub auf Bali - einmal in der normalen Variante, einmal im absoluten Sparmodus.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins