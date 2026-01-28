Neue Food-Trends aus Köln – bewertet von Profikoch Semi HassineJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.01.2026: Neue Food-Trends aus Köln – bewertet von Profikoch Semi Hassine
43 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Auf der größten Lebensmittelmesse in Köln trifft Innovation auf Geschmack. Profikoch Semi Hassine nimmt die neuesten Food-Trends unter die Lupe: von Käsekrainer mit Mac & Cheese über vegane Burger und Hybrid-Menüs bis hin zu Tiefkühl-Smashburgern. Pizza für die Heißluftfritteuse und trinkbares Kollagen sorgen für zusätzliche Überraschungen. Welche Ideen überzeugen wirklich – und was bleibt nur ein verrückter Trend?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins