Zwei Männer, eine Mission: Pulled-Pork-KartoffelnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.01.2026: Zwei Männer, eine Mission: Pulled-Pork-Kartoffeln
42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Pulled-Pork-Kartoffeln: Zwei Männer, eine Mission – und jede Menge Humor! Heute wird es kreativ, chaotisch und unglaublich lecker, denn die Kochvideo-Checker Thomas und sein genialer Kumpel Rudi Zinner, wagen sich mit einer überraschenden Geheimzutat an ein Pulled-Pork-Kartoffel Kochvideo. Ob das wirklich klappt, wie viele Töpfe dabei draufgehen und ob die beiden am Ende ein kulinarisches Meisterwerk zaubern, bleibt abzuwarten.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022, Season 2026: Kabel Eins