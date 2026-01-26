Clever oder Quatsch? Kuriose Küchen-Gadgets im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.01.2026: Clever oder Quatsch? Kuriose Küchen-Gadgets im Test
43 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Kuriose Küchen-Gadgets, bei denen man sich beim ersten Hinsehen fragt: Wozu soll das gut sein? Pochierhelfer für Eier, Hackfleisch-Zerteiler oder Eis-Tablett versprechen perfekte Ergebnisse und weniger Stress bei lästigen Küchenaufgaben. Doch machen sie den Alltag wirklich leichter? Am Ende bleibt die Frage: cleveres Küchen-Upgrade – oder einfach „totaler Quatsch“?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins