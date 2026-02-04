Burger neu gedacht: Der Weltmeister mischt den Klassiker aufJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.02.2026: Burger neu gedacht: Der Weltmeister mischt den Klassiker auf
43 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Schattenmorellen, Sauerkraut, Räucherlachs und Alpenfeeling im Brötchen: Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Burger wussten! Grillprofi Klaus nimmt den Fast-Food-Klassiker auseinander und setzt ihn völlig neu zusammen. Mit fünf sensationellen Kreationen sorgt er für echte Geschmacks-Explosionen. Vom saftigen Lachsburger über überraschende Kombinationen bis hin zum abgefahrenen Alpenburger mit Hüttenkäse – diese Burger haben Sie garantiert noch nie gesehen oder geschmeckt.
