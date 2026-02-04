Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Burger neu gedacht: Der Weltmeister mischt den Klassiker auf

Kabel EinsFolge vom 04.02.2026
Burger neu gedacht: Der Weltmeister mischt den Klassiker auf

Burger neu gedacht: Der Weltmeister mischt den Klassiker aufJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.02.2026: Burger neu gedacht: Der Weltmeister mischt den Klassiker auf

43 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Schattenmorellen, Sauerkraut, Räucherlachs und Alpenfeeling im Brötchen: Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Burger wussten! Grillprofi Klaus nimmt den Fast-Food-Klassiker auseinander und setzt ihn völlig neu zusammen. Mit fünf sensationellen Kreationen sorgt er für echte Geschmacks-Explosionen. Vom saftigen Lachsburger über überraschende Kombinationen bis hin zum abgefahrenen Alpenburger mit Hüttenkäse – diese Burger haben Sie garantiert noch nie gesehen oder geschmeckt.

Alle verfügbaren Folgen