Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.01.2026: Crazy Neuseeland – Adrenalinrush bei den Kiwis
43 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Daniel stürzt sich in Neuseelands Action-Abenteuer: Jetboat, Skywalk, Skydiving und das in Rotorua erfundene Zorbing. Neuseeland kopiert keine Action, es erfindet sie – genauso wie das Bungeejumping. In der bekannten neuseeländischen Natur garantieren Adrenalin und der legendäre Kiwi-Spirit Nervenkitzel auf höchstem Niveau.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
