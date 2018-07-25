Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 25.07.2018: Bei Mausklick Mord
47 Min.Folge vom 25.07.2018Ab 12
Heidi Bernadzikowski wächst in bescheidenen Verhältnissen in einer Arbeitersiedlung in Baltimore auf. Doch mit 24 Jahren sieht ihre Welt sehr viel rosiger aus: Heidi ist mit ihrem Freund zusammengezogen, hat einen neuen, gut bezahlten Job und schmiedet Hochzeitspläne. Aber daraus wird nichts mehr. Als Ihr Lebensgefährte eines Abends nachhause kommt, findet er die junge Frau tot in der Wohnung. Ihre Kehle ist aufgeschlitzt und der Schriftzug "#1" mit rotem Lippenstift an die Wand geschmiert. War es ein Mord aus Leidenschaft, oder ist hier ein Serienkiller am Werk? Die Ermittlungen rund um das grausige Verbrechen werden die Polizei Jahre lang in Atem halten.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.