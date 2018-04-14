Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 14.04.2018: Von Recht und Gerechtigkeit
46 Min.Folge vom 14.04.2018Ab 12
Student und Basketball-Star Marshall Morgan Junior will im Auto seiner Mutter einen Ausflug machen, verschwindet aber plötzlich. Neun Tage später wird seine Leiche im Wagen gefunden. Der junge Mann ist erschossen worden und von der Hüfte abwärts nackt. Die Familie trauert, die Gemeinde ist schockiert und die Polizei steht unter großem Druck, den Fall zu lösen. Als im Auto eine Bierflasche mit den Fingerabdrücken von Tyrone Hood gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf den Kfz-Mechaniker und dreifachen Vater. Obwohl Tyrone für die Tatzeit ein Alibi hat, wird er des Mordes an Marshall Morgan Junior angeklagt. Was dann folgt, ist ein jahrelanger Alptraum.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.