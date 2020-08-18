Übergewicht bei Sportboot - Verkehrspolizei Brandenburg OstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.08.2020: Übergewicht bei Sportboot - Verkehrspolizei Brandenburg Ost
64 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12
An der Anschlussstelle Finowfurt kontrolliert die Verkehrspolizei Brandenburg Ost den Ferienreiseverkehr. Polizeihauptmeister Schröder und Polizeioberkommissarin Müller überprüfen mit einer mobilen Wiegestraße die Gewichte der Reisefahrzeuge. Sie kontrollieren ein Auto mit Anhänger und Sportboot. Schnell wird klar: So darf der Fahrer seine Reise nicht fortsetzen. Und Unkraut und Bauschutt - Kleingartenkontrolle GießenDer Kleingartenverein Gießen, eine rund 30.000 Quadratmeter große Anlage. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen