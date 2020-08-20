Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 20.08.2020
64 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Ein Arbeitgeber vermisst seinen Mitarbeiter seit mehreren Tagen und macht sich Sorgen. Der Mann reagiert auf keine Nachrichten und Anrufe. Notfallsanitäterin Sabrina Semmler und Rettungsassistent Lukas Alt vom Malteser Rettungsdienst fahren gemeinsam mit Berufsfeuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Jetzt zählt jede Sekunde? Und Falschparker am Yachthafen - Bäderdienst WarnemündeStart der Urlaubssaison: Zwischen Juni und September bilden die Polizei Rostock und der allgemeine Ordnungsdienst den sogenannten "Bäderdienst". Bildrechte: Kabel Eins.

