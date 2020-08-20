Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.08.2020: Rettungsdienst Regensburg: Mann seit drei Tagen vermisst
64 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Ein Arbeitgeber vermisst seinen Mitarbeiter seit mehreren Tagen und macht sich Sorgen. Der Mann reagiert auf keine Nachrichten und Anrufe. Notfallsanitäterin Sabrina Semmler und Rettungsassistent Lukas Alt vom Malteser Rettungsdienst fahren gemeinsam mit Berufsfeuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Jetzt zählt jede Sekunde? Und Falschparker am Yachthafen - Bäderdienst WarnemündeStart der Urlaubssaison: Zwischen Juni und September bilden die Polizei Rostock und der allgemeine Ordnungsdienst den sogenannten "Bäderdienst".
