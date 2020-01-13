Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 9vom 13.01.2020
Busreisende aus Holland - Reise- und Buskontrolle

60 Min.Folge vom 13.01.2020Ab 12

Die Autobahnpolizisten Mark Baumgarten und Frank Lies kontrollieren auf der A2. Die Beamten halten einen Reisebus an. Die Passagiere kommen zum Teil aus Holland. Ein Verdacht auf Schmuggelware liegt nahe. Und: Hamburg und Umgebung ist das Gebiet des Abschleppunternehmens Buchholz. Fahrer Naim Selmanaj wird zu dem Unfallauto einer Frau gerufen. Da er so schnell wie möglich aufbrechen musste, weiß er noch nicht, was ihn erwartet. Wie schlimm ist der Schaden?

