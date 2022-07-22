Thema u. a.: Promikoch unter HochdruckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.07.2022: Thema u. a.: Promikoch unter Hochdruck
61 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12
Promikoch Merlin wird für eine Feier in einem Berliner Club gebucht. Dort besteht ein Problem mit der kleinen Küche, aus der er und sein Team ganze 65 Gäste bedienen sollen. Selbst für den erfahrenen Koch eine Hercules-Aufgabe. Und: Polizei Bremervörde.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
