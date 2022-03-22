Thema u. a.: Höllische Nachbarn! - Kleingartenkontrolle SangerhausenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.03.2022: Thema u. a.: Höllische Nachbarn! - Kleingartenkontrolle Sangerhausen
60 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12
In der Kleingartenanlage "Sonnenland" kontrollieren Vorstandsvorsitzende Anett und ihr Stellvertreter Andreas 319 Kleingärten. Insbesondere bei Müll und Verwilderung erfolgt eine Abmahnung und im Ernstfall sogar der Rauswurf. Und: Baumaschinenprüfer Sven Seidel nimmt bei seinem heutigen Kontrollauftrag einen großen Bagger ganz genau in Augenschein. Dabei fällt ihm ein gefährlicher Mangel auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen