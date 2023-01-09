Schimmel soweit das Auge reicht – Schimmelgutachter Böge Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.01.2023: Schimmel soweit das Auge reicht – Schimmelgutachter Böge
60 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Wenn Diplom-Ingenieur Klaus-Peter Böge von der Schimmelambulanz zum Kunden fährt, dann ist deren Wohnsituation meist katastrophal. Diesmal kämpft die Eigentümerin einer Wohnung gegen ihre Versicherung, die trotz der massiven Pilz-Ausbreitung nicht zahlen will…
