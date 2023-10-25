Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zoohandlungen unter Kontrolle – Tierschützerin Jana Hoger

Kabel EinsFolge vom 25.10.2023
Zoohandlungen unter Kontrolle – Tierschützerin Jana Hoger

Zoohandlungen unter Kontrolle – Tierschützerin Jana HogerJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.10.2023: Zoohandlungen unter Kontrolle – Tierschützerin Jana Hoger

60 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 12

Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA ist in Stuttgart unterwegs um Zoohandlungen zu kontrollieren. Denn das Geschäft mit Kleintieren boomt. Und das oft zum Leidwesen der Tiere. Denn durch die hohe Nachfrage wird die artgerechte Haltung und richtige Beratung der Kunden in Zoohandlungen oft vernachlässigt. Ob sie undercover Missstände aufdecken kann?

Alle verfügbaren Folgen