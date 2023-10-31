Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spuk auf Schloss Blücherhof – Geisterjägerin Minckee

Kabel EinsFolge vom 31.10.2023
61 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 12

Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Blücherhof. In dem ehemaligen Kinderheim scheinen einige unsichtbare Bewohner ihr Unwesen zu treiben. Umgefallene Gegenstände, ein zerwühltes Bett… die Umstände sind merkwürdig. Geisterjägerin Ariane Gerolf, auch genannt „Minckee“, möchte mit speziellen Messgeräten die Existenz der Geister beweisen.

