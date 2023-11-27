Stefan Klippstein - Hühner-Rettung Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.11.2023: Stefan Klippstein - Hühner-Rettung
60 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Tierschützer Stefan Klippstein aus Berlin findet eine Anzeige für Hühnerküken. Die Fotos beunruhigen den gelernten Tierpfleger und zusammen mit einer Kollegin gibt er sich als Käufer aus, um die Tierhaltung zu kontrollieren. In einer Kleingartenanlage findet er eine ältere Frau mit über hundert Tieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen