Mitten auf der Autobahn liegen geblieben - LKW und Omnibuskontrolle Rheinpfalz
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.11.2023: Mitten auf der Autobahn liegen geblieben - LKW und Omnibuskontrolle Rheinpfalz
Folge vom 14.11.2023
Montagmorgen auf der A61 - Ronny und Marcel von der Autobahnpolizei entdecken einen liegengebliebenen und vollbesetzten Reisebus auf dem Standstreifen der Autobahn. Die Situation ist gefährlich. Denn jederzeit könnte ein unachtsamer Lastwagenfahrer in den Pannenbus krachen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
