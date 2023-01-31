Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 31.01.2023
61 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12

In Passau sind Peter und Michael von der Grenzpolizei auf Streifenfahrt, als sie einen dringenden Einsatz per Funk erhalten: Jemand hat beobachtet, wie aus einem Transporter auf einem Feld mehrere Personen ausgestiegen sind. Die Polizisten vermuten, dass es sich dabei um eine Schleusung handelt und nehmen die Verfolgung im Maisfeld auf.

