Folge vom 12.01.2023: Fahrraddiebe aufgepasst – Bikehunter Marinello
61 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Bikehunter Daniel Marinello begibt sich in Offenbach auf die Spur von gestohlenen E-Bikes. Dafür ist er mit einem GPS-Tracker ausgerüstet, der das Signal der entwendeten Räder empfängt. Nähert er sich dem gesuchten E-Bike gibt der Tracker einen Ton von sich. Viele Stunden sucht der Bikehunter in Hinterhöfen und dunklen Kellern nach gestohlenen E-Bikes – dabei weiß er nie, wer oder was ihn erwartet…
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
