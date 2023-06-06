Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Großeinsatz Verkehrsunfall - Polizei Bremervörde

Kabel Eins
Folge vom 06.06.2023
Folge vom 06.06.2023: Großeinsatz Verkehrsunfall - Polizei Bremervörde

61 Min.
Ab 12

Vanessa Hintz und Alexander von Buchholtz starten ihren Streifendienst. Sie kontrollieren ein landwirtschaftliches Gespann ohne Kennzeichen. Während sie den Fahrer mit dem Verkehrsverstoß konfrontieren, bekommen sie den nächsten Einsatz. Ein schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Und: 140 Kilometer an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen hat die Straßenmeisterei Langenau im Donau-Alb-Kreis zu unterhalten. Eines ihrer wichtigsten Themen ist die Unfallprävention.

