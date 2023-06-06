Großeinsatz Verkehrsunfall - Polizei BremervördeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.06.2023: Großeinsatz Verkehrsunfall - Polizei Bremervörde
61 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Vanessa Hintz und Alexander von Buchholtz starten ihren Streifendienst. Sie kontrollieren ein landwirtschaftliches Gespann ohne Kennzeichen. Während sie den Fahrer mit dem Verkehrsverstoß konfrontieren, bekommen sie den nächsten Einsatz. Ein schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Und: 140 Kilometer an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen hat die Straßenmeisterei Langenau im Donau-Alb-Kreis zu unterhalten. Eines ihrer wichtigsten Themen ist die Unfallprävention.
