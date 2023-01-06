Unerwünschte Exoten - Gefahrtierjäger in HessenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.01.2023: Unerwünschte Exoten - Gefahrtierjäger in Hessen
61 Min.Folge vom 06.01.2023Ab 12
In Sontra in Hessen ist Gefahrtierjäger Peter Wischnewski im Einsatz. Er wird zu einer Pension gerufen: Ein Gast soll eine Schlange entdeckt haben. Zunächst gibt es keine Spur von dem exotischen Tier - doch dann fällt dem Gefahrtierjäger etwas Ungewöhnliches auf.
