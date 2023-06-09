Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.06.2023: Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival Nürnberg
61 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 12
Auf dem Volksfestplatz in Nürnberg steht das alljährliche Foodtruck-Festival an: Hier gibt es aus 45 verschiedenen Trucks Essen aus aller Welt. Veranstalter Miguel Ortega ist für den mehrtägigen Aufbau des Festivals verantwortlich. Er weiß aus Erfahrung: An zwei Tagen Festivalaufbau kann so einiges schiefgehen... Und: Nach zwei Jahren Coronapause findet das Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel wieder statt. Bis zu 80.000 Fans können es kaum erwarten, drei Tage bei Musik zu feiern.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
