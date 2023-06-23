Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 23.06.2023
60 Min.Ab 12

Das Kristall Palm Beach in Nürnberg. 16 Rutschen, ein Sportbecken und ein Wellenbad locken jeden Tag hunderte Gäste in das Erlebnisbad. Für deren Sicherheit sorgt Bademeister der 21-jährige Colin Lorenz. Hier tanzt alles nach seiner Pfeife. Seine erste Kontrollstation: eine 18 Meter hohe Steilrutsche. Und: Schwörmontag – der Höhepunkt der Schwörwoche – einem traditionellen Volksfest in Ulm. Über 40.000 Besucher strömen in die Innenstadt. Sebastian Basler und Barny Sancakli sorgen für Sicherheit.

