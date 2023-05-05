Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 05.05.2023
61 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 12

Tierschützer Stefan Klippstein und seine Kollegin Melanie gehen heute einer Meldung nach, die Stefan Klippstein über soziale Medien bekommen hat. In einer Zoohandlung sollen Äffchen und andere Tiere seit Jahren tierschutzwidrig gehalten und verkauft werden. Als die beiden den Laden betreten finden sie kleine Lisztaffen, kranke Mäuse und einen Kakadu in einem verdreckten Käfig. Und: TÜV- Prüfer Heinz Poelmann checkt täglich alle möglichen Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit.

