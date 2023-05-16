Streit mit Taxifahrer - Polizeistreife BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.05.2023: Streit mit Taxifahrer - Polizeistreife Bremerhaven
61 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12
Die Polizisten Vincent Vaughan und Marcel Kopietz haben Nachtdienst. Gemeinsam mit den Kollegen werden sie von einer Streitigkeit zur nächsten gerufen. Ein Streit zwischen zwei Brüdern und einem Taxifahrer droht zu eskalieren. Können die Polizisten die Situation entschärfen? Und: Ein Anruf vom Chef mag dringend sein, doch am Steuer ist das Mobiltelefon verboten. Wer erwischt wird, muss zahlen. Die Autobahnpolizei Gersthofen lassen sich von Ausreden nicht beeindrucken
